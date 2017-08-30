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11:10 | Хоккей — КХЛ

Ильдар Шиксатдаров: "Голкипер, штанга – попал во все, только не в ворота"


Нападающий "Нефтехимика" Ильдар Шиксатдаров после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (1:3) отметил, что в минувшей встрече старался оправдать доверие тренера. Форвард подчеркнул, что нужно быть сконцентрированным на своих голевых моментах.

– Сегодня тренер выпускал в большинстве, старался оправдывать доверие, – цитирует "Бизнес Online" Шиксатдарова. – Но как-то не получилось отличиться. Было много шансов в большинстве. Надо просто больше работать над завершением. У нас многое получается, в каждой игре есть моменты. Да и у меня были моменты, что-то пока не идет у меня. Вратарь, штанга – все что угодно, только не гол. Но самое главное, не расстраиваться, работать над этим. Нужно быть сконцентрированным в своих моментах.

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http://sport.business-gazeta.ru/article/198854/

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