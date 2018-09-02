Игроки "Северстали" посетили детский дом

Игроки "Северстали" Максим Веревкин, Валерий Васильев и Макар Хабаров посетили череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Наши дети", информирует официальный сайт клуба.

Игроки сфотографировались с детьми и раздали автографы, а также сыграли с воспитанниками центра в настольный хоккей, вместе выпили чаю, пообщались и подарили подарки. Центру были также переданы хоккейные клюшки и билеты на матч с "Сибирью".

Напомним, "Северсталь" объявил сезон-2018/19 сезоном добрых дел.