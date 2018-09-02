Игроки "Северстали" посетили детский дом

Игроки "Северстали" Максим Веревкин, Валерий Васильев и Макар Хабаров посетили череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Наши дети", информирует официальный сайт клуба.
Игроки сфотографировались с детьми и раздали автографы, а также сыграли с воспитанниками центра в настольный хоккей, вместе выпили чаю, пообщались и подарили подарки. Центру были также переданы хоккейные клюшки и билеты на матч с "Сибирью".
Напомним, "Северсталь" объявил сезон-2018/19 сезоном добрых дел.
Начинать сентябрь нужно правильно☝В день знаний хоккеисты "Северстали" посетили череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Наши дети". В гости отправились Максим Верёвкин, Валерий Васильев и Макар Хабаров. 😎💛🖤#суперсеверсталь #сезондобрыхдел pic.twitter.com/FkAmUtizeU– HC Severstal (@severstalclub) 1 сентября 2018 г.