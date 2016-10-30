Игорь Захаркин: "Сибирь" могла решить исход матча на первых минутах"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (6:0) отметил, что соперник, несмотря на крупное поражение, мог решить исход игры в свою пользу в ее начале. По словам наставника, для его команды подобные провалы недопустимы.

- Мы начали безобразно, потому что "Сибирь" могла на первых минутах решить исход этого матча, - приводит пресс-служба "Салавата Юлаева" слова Захаркина. - Это необъяснимо с точки зрения квалификации нашей команды. Но нам удалось выстоять, встряхнуть команду, и это был ключевой момент игры. А дальше получились голы. Здорово, что выиграли.