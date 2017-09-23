Игорь Захаркин - о поражении 1:9: "Это была последняя капля, которая должна возродить "Югру"

Главный тренер "Югры" Игорь Захаркин после разгромного поражения от СКА (1:9) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его игрокам некуда отступать. Специалист считает, что после такой встречи нужно ждать возрождения команды.

– Этот матч показатель всего того, что происходит с нами в этом месяце, – цитирует официальный сайт "Югры" Захаркина. – Мы как-будто неплохо играем, но проигрываем, и проигрываем много. Я думаю, что этот период должен закончиться. Сейчас нам удалось стабилизировать состав. У нас появляется определенный рисунок, который четко прослеживается в играх с такими сложными соперниками. Нам отступать некуда, и я думаю, что это была последняя капля, которая должна возродить "Югру". Мы обязаны брать очки.

– По ходу игры было такое чувство, что во второй половине матча "Югра" устала. Что Вы думаете по этому поводу?

– Отчасти вы правы. Повторюсь, эта игра – показатель того, что с нами происходит. А что с нами происходит? Мы играем "5 на 4" и не забиваем, а соперник нам при том же раскладе забивает. А когда пропускаешь от СКА третий, четвертый и пятый голы, то воздух выходит из команды. Но к чести ребят, я скажу, что они все равно старались. Пусть иногда не успевали, но они сражались, столько, сколько могли и до конца.