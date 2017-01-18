Игорь Захаркин: "Могу констатировать, что команда сделала еще один шаг вперед"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после поражения в матче регулярного чемпионата с "Ак Барсом" (5:6 ОТ) остался доволен игрой команды. По словам наставника, обидно проигрывать такую встречу.



– Очень трудный матч для нас, для меня лично. Такие матчи не должны проигрываться. Это не единственный матч, который мы проиграли таким образом, – цитирует Захаркина официальный сайт клуба. – Очень тяжело, не столько морально, сколько физически… Много оплошностей, неожиданностей, тем не менее мне понравилось, что команда боролась и сражалась до конца, играла тактически правильно. Могу констатировать, что команда сделала еще один шаг вперед, а то, что проиграли, – так это соперник был настойчив.



Как прокомментирую игру Сведберга? Есть статистика: соперник сделал по нам 23 броска, мы пропустили шесть голов. Вот и все. Я не знаю, что тут комментировать. Значит, мы не должны были позволять сопернику бросать по нашим воротам. Я имею в виду пятый гол.