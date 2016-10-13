Игорь Шестеркин: "К Лундквисту придется ехать с переводчиком"

Вратарь СКА Игорь Шестеркин в интервью пресс-службе КХЛ рассказал о своей мечте выступать в НХЛ. 20-летний россиянин также отметил, что придется "подтянуть английский", чтобы пообщаться со своим кумиром, голкипером сборной Швеции Хенриком Лундквистом.

– Есть ли у вас мечта об НХЛ?

– Мечта конечно есть. Думаю, каждый бы хотел там попробовать свои силы. Но мне еще три года играть в СКА, и об НХЛ я не задумываюсь.

– Может, зовут в тренировочный лагерь летом?

– Зовут, но времени не было в этом году. В следующем не знаю, получится или нет. Пока не забиваю этим голову. Но вообще слетать хотел бы, познакомиться со всеми, английский подтянуть.

– Вы рассказывали, что ваш вратарский кумир – Хенрик Лундквист.

– Да, с давних времен. Я за "Рейнджерс" на приставке играю, а тут они и на драфте меня выбрали. Представляете, как совпало? А с Лундквистом хотел бы познакомиться, пообщаться.

– С ним знаками общаться точно не получится.

– С переводчиком приеду!