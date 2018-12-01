Игорь Никитин: "Все говорили, что мы скучно играем. Вот – весело сыграли"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от победы над "Спартаком" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

ЦСКА набрал 60 очков и закрепился на первом месте на Западе. "Спартак" с 38 баллами располагается на пятой строчке.



– Интересная игра. Болельщикам, думаю, понравилась. Команды атаковали хорошо. Мы забили большинство, реализовали моменты.

Все говорили, что мы скучно играем. Вот – весело сыграли, иногда надо же взбодриться. Мы же для болельщиков играем. Если будем выигрывать, то будем продолжать в том же духе.

– Чем вас не устраивает Вей в первом звене?

– Нет никакого недовольства, просто решили попробовать Шалунова в центре первой тройки. Взбодрить игроков, посмотреть другие сочетания.

– Поездка во "Флориду" как-то изменила Мамина?

– Не думаю. Просто он узнал там много правильных вещей, там жизнь заставила его задуматься. Но оценивать Максима еще рано, надо оставить его в покое, пусть играет. (Игорь Еронко)

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