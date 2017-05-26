Игорь Никитин: "Сорокин должен доказывать, что он - основной вратарь ЦСКА"

Новый главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, который подписал трехлетнее соглашение с армейцами, подчеркнул, что хотел бы видеть в команде более опытного вратаря. По его словам, Илья Сорокин хорошо себя зарекомендовал, но должен доказывать, что именно он является первым номером.

- Ищете человека с опытом? - вопрос Никитину.

- Так как мы имеем молодых ребят 1995 года рождения, то, конечно, хотелось бы не то что дядьку, но человека, который имеет определенный опыт. И мог бы проявить себя в непростых для команды ситуациях. У нас в воротах два талантливых молодых парня. Они тоже должны развиваться. Сорокин вообще зарекомендовал себя как основной вратарь. Но он должен доказывать, что таковым он и является. Однако помощь нужна.

- Известно, что вы уделяете большое внимание продвинутой статистике и бросковым метрикам. В вашем тренерском штабе на это будет сделан упор?

- Здесь перегибать палку в любом случае нельзя. Статистика - это помощь, но человеческий фактор, знания - это определяющие вещи. Поэтому здесь никакого перегиба не будет, хотя мы с удовольствием ее используем, но не в ущерб работе.

- Вы долгое время были ассистентом.

- Жизнь тренера подразумевает взлеты и падения. Сейчас появился шанс, и я с удовольствием принял этот вызов. А для профессионального спортсмена, тренера вызов - это естественная составляющая. Мне это интересно. (Игорь ЕРОНКО)