Игорь Никитин: "Было бы интересно играть со СКА четыре матча, но календарь не переделаешь"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в интервью официальному сайту КХЛ заявил, что даже с уходом двух основных хоккеистов, СКА не стал слабее. Напомним, что армейские клубы встретятся в матче открытия сезона 21 августа.

– Матч со СКА за Кубок Открытия будете выигрывать кровь из носу?

– Было бы абсурдом ставить какую-то другую задачу в матче с обладателем Кубка Гагарина, – сказал Никитин. – СКА – очень серьезный соперник. Это вызов для всех. Будет интересно.

– Питерские армейцы потеряли лидеров атаки – Вадима Шипачева, Евгения Дадонова…

– Я бы не сказал, что соперник стал слабее. Команда классная, качество игры высокое. Тренеры опытные, уверенные в себе.

– Двух матчей в регулярном чемпионате со СКА не маловато? Раньше было четыре…

– Лично мне интересно было играть со СКА четыре матча. Ажиотаж, эмоции, опять-таки вызов для всех нас. Но что есть – то есть. Календарь не переделаешь.