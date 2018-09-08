Игорь Никитин: "Большинство? Еще Тихонов говорил, что все зависит от исполнителей"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин на пресс-конференции поделился впечатлениями о дерби с "Динамо" (3:1). По его словам, армейцы держали уровень всю игру и заслужили победу в матче.

- Ребята сегодня хорошо старались, держали уровень всю игру, - отметил Никитин. - В середине сыграли достойно, заслужили победу. Вей не играл, потому что на его месте играл Попов. Саня - не школьник, хорошо двигался и играл сегодня.

- Толчинский был на просмотровом контракте. Сергей прогрессирует и соответствует требованиям?

- Ему нужно было время, чтобы адаптироваться. Сегодня он здорово сыграл и забил. Уровень чемпионата требуется достаточной концентрации.

- Три шайбы в большинстве из трех в первом периоде - системная работа?

- Еще Виктор Тихонов говорил, что все зависит от исполнителей. Сегодня ребята сыграли здорово. (Евгений Белоусов, Михаил Зислис)

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