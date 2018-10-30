Игорь Никитин: "Без длинной скамейки в ЦСКА не обойтись"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в интервью "СЭ" отметил, что проводит ротацию состава из-за того, что многие игроки выступают за свои сборные. По его словам, без большой скамейки в таких условиях не обойтись.

– Год назад вы говорили, что и для вас огромный состав – большая проблема. Сейчас игроков меньше не стало, но вы больше не поднимаете эту тему.

– Большая скамейка в наших обстоятельствах нужна. Вы в курсе, сколько матчей в прошлом сезоне провели наши лидеры? Под сто, и я тут учитываю все игры за сборную, чемпионат мира. А сто игр – это, между прочим, график финалистов Кубка Стэнли. Без длинной скамейки не обойтись. Когда я слышу мнение экспертов о том, что не нужна ротация, то немного их не понимаю. Они сами выступали во времена, когда проводилось 40 – 50 матчей за сезон, как они могут оценить нынешнюю нагрузку? Это надо испытать на своей шкуре, прежде чем советовать.

– То есть если бы не сборная, то вы бы обходились 23 – 25 игроками.

– Конечно. У нас нет перерывов во время Евротура. В такие дни в клубе остается 5 – 6 человек, а остальные разъезжаются по национальным командам. И там они выкладываются, ведь это не товарищеские турниры, а отбор на чемпионат мира. А когда они возвращаются, то с них снова требуют результат. (Алексей Шевченко)

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