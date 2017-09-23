Игорь Кравчук: "На команде сказалось отсутствие главного тренера"

Тренер "Куньлунь" Игорь Кравчук после поражения от "Спартака" (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игра в меньшинстве его команды оставляет желать лучшего. По его словам, сказалось отсутствие главного тренера Майка Кинэна.

– Получилась сложная игра, – сказал Кравчук. – Матч был меньше, чем за сорок восемь часов для нас, но не это было главное. Были необоснованные удаления. Игра в меньшинстве оставляет желать лучшего.

– Насколько сегодня сказалось на команде отсутствие на скамейке главного тренера Кинэна?

– Главный тренер – это дирижер матча. Его отсутствие, конечно, сказалось.

– Этот выезд принес вашей команде три поражения подряд. Что разладилось?

– Тяжелое расписание. Если я не ошибаюсь, у нас четырнадцатый матч, очень плотный календарь, учитывая перелеты. Не всегда есть время, чтобы не то что отработать какие-то моменты в игре, а даже восстановиться. Но ничего. Сейчас как-то это выправим. Будет меньше матчей, больше неигровых дней и можно будет подробно разобрать свои ошибки и устранить моменты, которые не получаются. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)