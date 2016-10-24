Игорь Игнатушкин: "Сочи" стал более сплоченным"

Нападающий "Сочи" Игорь Игнатушкин после заключительного матча выездной серии с минским "Динамо" (2:5) подчеркнул, что встреча получилась напряженной. По его словам, минчане одержали заслуженную победу.

- Можно сказать, что серия удалась за исключением последнего матча, - приводит пресс-служба сочинцев слова Игнатушкина. - Очень плотный календарь, можно сказать, что до первой ноябрьской паузы мы уже сыграли практически половину чемпионата. Насыщенный график получился, была хорошая серия: и дома выиграли 4 матча, и на выезде поправили свое положение, потому что с играми в гостях у нас была напряженка.

Очень хорошо сыграли и в Хельсинки, и в Риге, но сегодня не хватило сил, каких-то эмоций. Было видно, что Минск посвежее, считаю, что они сегодня заслуженно победили. В целом по серии могу сказать, что у нас в каждом из матчей выпадал один игрок из-за травмы, и по этой ситуации видно, что команда стала намного дружнее, более сплоченной. Возможно, за счет этого мы добились побед на выезде, мы верили, мы до конца бились. Было видно, что ребята переживают друг за друга, кто-то ошибся - сразу подстраховали. Может быть, такие моменты не видны болельщикам, но мы сидим на лавке и это замечаем. Это радует. Сейчас у нас еще две игры до паузы с соперниками из нашей конференции. Эти матчи будут "за 6 очков".