Капитан "Салавата Юлаева" нападающий Игорь Григоренко после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Югрой" (3:2) в эфире КХЛ ТВ подчеркнул, что уфимской команде еще не хватает сыгранности.

– Игра далась не очень легко, – цитирует официальный сайт "Салавата" Григоренко. – Мы готовились к такой игре, как она и шла. Сначала не очень получалось, но хорошо, что в третьем периоде удача была на нашей стороне. Я думаю, что команде еще не хватает сыгранности. Вроде бы мы и стремимся к тому, чтобы делать все правильно, но в каких-то моментах все равно нам не хватает. Ну будем работать, подтягиваться. Только начало чемпионата и все еще впереди.