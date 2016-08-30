21:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

Игорь Григоренко:
"Удача была на стороне "Салавата"

0
0
0

Капитан "Салавата Юлаева" нападающий Игорь Григоренко после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Югрой" (3:2) в эфире КХЛ ТВ подчеркнул, что уфимской команде еще не хватает сыгранности.

– Игра далась не очень легко, – цитирует официальный сайт "Салавата" Григоренко. – Мы готовились к такой игре, как она и шла. Сначала не очень получалось, но хорошо, что в третьем периоде удача была на нашей стороне. Я думаю, что команде еще не хватает сыгранности. Вроде бы мы и стремимся к тому, чтобы делать все правильно, но в каких-то моментах все равно нам не хватает. Ну будем работать, подтягиваться. Только начало чемпионата и все еще впереди.

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/komande-eshchye-ne-khvataet-sygrannosti/

0
0
0


Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ