Игорь Есмантович: "Соседство ЦСКА и "Спартака" на арене должно помочь сближению болельщиков"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович считает, что совместное выступление со "Спартаком" на арене в "Парке легенд" должно поспособствовать сближению болельщиков двух клубов. В следующем сезоне оба клуба будут проводить домашние матчи на одной арене.

– Мы со своей стороны спокойно относимся к соседству со "Спартаком", и наши фанаты должны к этому отнестись с пониманием, – цитирует "Р-Спорт" Есмантовича. – За пример можно взять чемпионат мира по футболу, куда съехались болельщики со всего мира, и нет никаких проблем. К слову, работа соответствующих служб организована просто великолепно. Так что ближайший сезон болельщики ЦСКА и "Спартака" должны разделить правильно. Вообще наше соседство в "Парке легенд" должно поспособствовать сближению болельщиков клубов.

Относительно разговоров, что "Спартак" ждет от ЦСКА какой-то ответ по своему будущему в "Парке легенд", скажу, что эту ситуацию подогрела пресса. У "Спартака" договор еще на один год, и ЦСКА не в силах здесь на что-то повлиять.