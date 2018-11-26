Игорь Есмантович: "ЦСКА пришлось постараться, чтобы вернуть Мамина из НХЛ"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович отметил, что клубу пришлось потрудиться, чтобы вернуть форварда Максима Мамина из НХЛ. По его словам, менеджмент ЦСКА ежедневно работает над усилением состава. Соглашение с Маминым рассчитано до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел за "Флориду" семь матчей, в которых не отметился результативными действиями, всего в НХЛ он сыграл 33 матча и набрал 4 (3+1) очка.

- У Максима очень пламенный и жесткий характер, над его возвращением пришлось поработать всему административному корпусу ЦСКА. - цитирует ТАСС Есмантовича. - Самой главной преградой было то, что Максим думал, остаться ли ему в НХЛ, чтобы доказывать свое место в первых двух звеньях. Важными аспектами при переговорах было желание Максима, и наш менеджмент, и менеджмент американского клуба нашли компромисс.

Мы надеемся, что завтра до обеда сможем предоставить игрока тренерам для работы. Что касается того, останется ли Мамин по окончании сезона, то мы бы не хотели сейчас отвечать на этот вопрос, поскольку у него действующий контракт с "Флоридой".

Он к нам приехал по локально-нормативным документам, связанным с арендой в ЦСКА, которая внесена в его контракт, поэтому говорить о его будущем на следующий год было бы некорректно по отношению к североамериканцам и самому Максиму. После окончания контракта мы будем решать его судьбу с агентом и "Флоридой".