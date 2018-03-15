Харийс Витолиньш: "Этот "Локомотив" ничем не отличается от прошлогоднего"

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от встречи с "Локомотивом" во втором раунде плей-офф.

– Команда получила несколько выходных.

– С одной стороны, хорошо, что быстро закончили. Успели отойти от всего этого. С другой, конечно, игровой практики немного не хватает, но зато голова должна быть посвежее. Эти дни отдыха нужны были команде, чтобы отойти от стресса, пережитого на Олимпиаде.

– "Локомотив" тоже быстро закончил свою серию.

– Быстро, но у них все игры были напряженные. В том году и про нас говорили, что мы быстро заканчивали наши серии. И в этом году с "Северсталью" тоже – два матча закончились в овертайме, а там все по-другому могло повернуться. Сейчас же встретятся две команды, которые соскучились по хоккею.

– Чем хорош "Локомотив"?

– Это очень организованная команда, целеустремленная, иностранцы в ней задают тон игре. В принципе, ничем не отличается от прошлого года. Будем обращать на те же моменты, которые и в том году.

– В прошлом году выиграли 4-0. Сейчас с каким счетом выиграете?

– Нам главное выиграть, а счет… Будем выходить на каждый матч, чтобы выиграть, а там как пойдет.

– Планируете ли использовать какое-то отдельное звено конкретно против легионеров "Локомотива"?

– Еще думаем, как мы будем играть. Матчи разбираем, примерно понимаем, что хотим. (Игорь ЕРОНКО)

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