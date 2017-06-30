Горди Дуайер возглавит минское "Динамо"

Новым главным тренером минского "Динамо" станет канадский специалист Горди Дуайер, сообщает официальный сайт белорусского клуба. С 39-летним тренером достигнута предварительная договоренность о подписании соглашения.

Напомним, что Дуайер на протяжении двух минувших сезонов возглавлял "Медвешчак", который в итоге покинул КХЛ. Последнее время он работал в швейцарском клубе "Амбри-Пиотта", а также был ассистентом главного тренера юношеской сборной Канады.