11:15 | Хоккей — КХЛ

Горди Дуайер возглавит минское "Динамо"


Новым главным тренером минского "Динамо" станет канадский специалист Горди Дуайер, сообщает официальный сайт белорусского клуба. С 39-летним тренером достигнута предварительная договоренность о подписании соглашения.

Напомним, что Дуайер на протяжении двух минувших сезонов возглавлял "Медвешчак", который в итоге покинул КХЛ. Последнее время он работал в швейцарском клубе "Амбри-Пиотта", а также был ассистентом главного тренера юношеской сборной Канады.

Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/gordi-duayer-vozglavit-khk-dinamo-minsk/

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