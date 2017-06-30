Горди Дуайер возглавит минское "Динамо"

Новым главным тренером минского "Динамо" станет канадский специалист Горди Дуайер, сообщает официальный сайт белорусского клуба. С 39-летним тренером достигнута предварительная договоренность о подписании соглашения.
Напомним, что Дуайер на протяжении двух минувших сезонов возглавлял "Медвешчак", который в итоге покинул КХЛ. Последнее время он работал в швейцарском клубе "Амбри-Пиотта", а также был ассистентом главного тренера юношеской сборной Канады.
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https://hcdinamo.by/news/sobytiya/gordi-duayer-vozglavit-khk-dinamo-minsk/