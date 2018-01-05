Голы Крикунова и Миловзорова помогли "Автомобилисту" обыграть минское "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" уступило "Автомобилисту" – 2:0.

В составе екатеринбуржцев заброшенными шайбами отличились Илья Крикунов и Егор Миловзоров. "Авто" выиграл четвертую из последних пяти встреч.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Динамо" (Минск) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Крикунов – 9 (бол., Егоршев, Миловзоров), 15:26 – 1:0. Миловзоров – 11 (п.в., Егоршев, Гареев), 59:30 – 2:0.

Вратари: Коварж – Энрот (59:19 – 59:30).

Штраф: 6 – 4.

Броски: 35 (12+12+11) – 26 (7+13+6).

Судьи: Гамалей, Ержабек.

5 января. Екатеринбург. КРК "Уралец".

Турнирная таблица – здесь