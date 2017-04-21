Гол Дадонова в ворота "Магнитки" признан лучшим в плей-офф КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выбрала десять лучших заброшенных шайб по итогам плей-офф, информирует пресс-служба лиги. Первое место в списке занял гол нападающего СКА Евгения Дадонова, заброшенный в ворота магнитогорского "Металлурга" (5:4).

Полностью список лучших голов выглядит следующим образом:

10. Дэвид Бут в матче с "Авангард" - "Ак Барс" (4:3 ОТ);

9. Павел Дацюк в игре СКА - "Витязь" (6:2);

8. Крис Ли и Сергей Мозякин во встрече "Металлург" Мг - "Ак Барс" (2:1 2ОТ);

7. Валерий Ничушкин и Александр Попов в матче ЦСКА - "Локомотив" (3:4);

6. Сергей Плотников во встрече СКА - "Локомотив" (4:1);

5. Артем Пеньковский в игре "Трактор" - "Барыс" (5:1);

4. Найджел Доус в матче "Барыс" - "Трактор" (3:1);

3. Егор Аверин в игре "Локомотив" - ЦСКА (2:1);

2. Линус Виделль во встрече "Куньлунь" - "Металлург" Мг (2:3);

1. Евгений Дадонов в матче СКА "Металлург" Мг (5:4).