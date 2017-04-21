Гол Дадонова в ворота "Магнитки" признан лучшим в плей-офф КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выбрала десять лучших заброшенных шайб по итогам плей-офф, информирует пресс-служба лиги. Первое место в списке занял гол нападающего СКА Евгения Дадонова, заброшенный в ворота магнитогорского "Металлурга" (5:4).
Полностью список лучших голов выглядит следующим образом:
10. Дэвид Бут в матче с "Авангард" - "Ак Барс" (4:3 ОТ);
9. Павел Дацюк в игре СКА - "Витязь" (6:2);
8. Крис Ли и Сергей Мозякин во встрече "Металлург" Мг - "Ак Барс" (2:1 2ОТ);
7. Валерий Ничушкин и Александр Попов в матче ЦСКА - "Локомотив" (3:4);
6. Сергей Плотников во встрече СКА - "Локомотив" (4:1);
5. Артем Пеньковский в игре "Трактор" - "Барыс" (5:1);
4. Найджел Доус в матче "Барыс" - "Трактор" (3:1);
3. Егор Аверин в игре "Локомотив" - ЦСКА (2:1);
2. Линус Виделль во встрече "Куньлунь" - "Металлург" Мг (2:3);
1. Евгений Дадонов в матче СКА "Металлург" Мг (5:4).
- КХЛ
- Ак Барс
- Локомотив Яр
- Металлург Мг (хоккей)
- Трактор
- Барыс
- Авангард Омск
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Витязь (хоккей)
- Павел Дацюк
- Сергей Мозякин
- Евгений Дадонов
- Александр Попов (хоккей)
- Егор Аверин
- Валерий Ничушкин
- Сергей Плотников
- Куньлунь (хоккей)
- Найджел Доус
- Крис Ли
- Линус Виделль
- Дэвид Бут
- Артем Пеньковский
Czechplayer
Классный гол. Вообще, та игра была шикарной. Жаль, что после этого финал превратился в судейский фарс.
17:44
Kirillyurrich
несправедливый рейтинг, шайба плотникова гораздо лучше чем у дадона, просто важность другая, некоторые шайбы вообще исключительно из-за грубых ошибок вратаря
17:07