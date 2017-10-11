Гиртс Анкипанс: "Рижское "Динамо" в матче против "Торпедо" допустило много простых ошибок"

И.о. главного тренера рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" остался недоволен игрой своей команды. По словам специалиста, рижане допустили много простых ошибок.

– Получили то, что и ожидали, нас сегодня просто переработали, – цитирует пресс-служба нижегородцев Анкипанса. – Слишком много простых ошибок, два меньшинства, плюс одну шайбу нам "закопали". В результате выиграл тот, кто был сильнее.