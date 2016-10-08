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Герман Титов: "Спартак" не справился со спецбригадами "Адмирала"

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Главный тренер "Спартака" Герман Титов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Адмирала" (3:6) поблагодарил игроков за проявленную самоотдачу. По словам специалиста, одной из причин неудачи стало большое количество удалений и неуверенная игра в меньшинстве.

– Мы не справились со спецбригадами команды "Адмирал", – приводит пресс-служба дальневосточного клуба слова Титова. – У нас было 4 удаления, 3 шайбы мы пропустили. Есть над чем работать. К ребятам по самоотдаче претензий нет: старались, лезли на ворота, но, видимо, попали в какую-то психологическую яму. Нет той уверенности, которая была в начале сезона. Надо выкарабкиваться и работать. Ничего нового пока не придумать.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=EJxqxr5Ksfg

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