Герман Титов: "На игроков "Трактора" давит психологический груз"

Главный тренер "Трактора" Герман Титов после победы над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ​ (1:0) отметил, что игрокам команды тяжело с точки зрения психологии. Также он оценил дебютн Йонаса Энлунда.

– Хочу поздравить болельщиков и своих ребят с тяжелой победой, – цитирует пресс-служба московского клуба Титова. – Ребята бились, старались, но видно, что на них давит психологический груз. Саша Судницин сегодня подчищал за защитниками. Вся команда сыграла строго, что мы от них и просили. Где-то нам удача помогла, когда "Динамо" не отличилось. Мы опять забили спецбригадой, они вытащили нам игру.

– Как оцените игру Йонаса Энлунда?

– Он уже зарекомендовал себя в КХЛ. Мы знали его возможности. Боялись, что у ему не хватит практики, но для первого матча он сыграл прилично