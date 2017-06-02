Геннадий Величкин: "С Бардиным мы дружили семьями. Однажды он спас мне жизнь"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга", чья команда была самым главным и непримиримым соперником "Авангарда" в конце 90-х – начале 2000-х, поделился эмоциями после ухода из жизни бывшего генерального менеджера омского клуба Анатолия Бардина. Бардин суммарно проработал в "Авангарде" около 15 лет.

– Долгие годы Анатолий был моим коллегой и товарищем, – подчеркнул Величкин. – Мы дружили, когда он работал и закончил. Мы с ним часто общались в России и за рубежом. Последний раз разговаривали с Бардиным три недели назад. Он помогал "Авангарду" с организацией сборов, и мы планировали выставочные игры "Магнитки" с "Авангардом".

Для меня это тяжелая новость. Об Анатолии остались только хорошие воспоминания. Много лет назад в Москве на совещании мне стало плохо, и Бардин спас мне жизнь. Он буквально на своих плечах донес меня до травмпункта в отеле и вызвал скорую. Я всегда говорил Толе, что обязан ему.

Мы дружили семьями. Это был человек большой души. Бардин буквально жил для хоккея. Он все до капли отдавал и жил в нашей индустрии, предъявляя самые высокие требования себе и окружающим. Это был большой хоккейный человек, о котором я всегда буду помнить. (Евгений БЕЛОУСОВ)