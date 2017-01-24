Геннадий Величкин: "Продление контрактов с Семиным и Зариповым будет зависеть от потолка зарплат"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин заявил, что о продлении контрактов с лидерами команды руководство будет думать в конце сезона. После текущего чемпионата завершаются контракты с вратарем Василием Кошечкиным и форвардами Александром Семиным и Данисом Зариповым. В текущем сезоне Семин набрал 26 (15+11) очков, на счету Зарипова 40 (16+24) баллов, у Кошечкина 26 побед и шесть сухих матчей в 41 встрече "регулярки".

- Продление контракта с Семиным, Кошечкиным и Зариповым будет зависть от многих факторов - это и потолок заработных плат, и бюджет команды на следующий сезон, и желание самих игроков продолжать с нами сотрудничество, и стратегия клуба, - цитирует ТАСС Величкина. - Если все это сложить в кучу, то тогда вырисовывается алгоритм формирования нового сезона, к этому мы сейчас потихоньку и движемся.