Геннадий Величкин: "Приставка и.о. не волнует ни "Металлург", ни Козлова"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что вопрос утверждения Виктора Козлова на посту главного тренера на постоянной основе сейчас не обсуждается. Наставник "Магнитки" возглавил команду в начале ноября после отставки Ильи Воробьева и до сих пор работает с приставкой и.о.

– Нас этот вопрос вообще не волнует – ни Козлова, ни клуб, – приводят "Известия" слова Величкина. – Мы играем от матча к матчу и не думаем об этом. Если это кого-то волнует, то нас нет. Ни Виктора Николаевича, ни нас.