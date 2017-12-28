Гавриков – о матче с "Автомобилистом": "Из-подо льда выпирали куски пластика. Войнов там чуть не упал"

Защитник СКА Владислав Гавриков после поражения от "Автомобилиста" (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что причиной неудовлетворительного результата стала плохая реализация. Также он отметил плохое качество льда.

– Второе гостевое поражение в сезоне, почему так вышло? – вопрос Гаврикову.

– Думаю, одна из причин – не очень хорошая реализация моментов, конкретно большинства – не забили ничего, хотя имели возможность. Соперник, наоборот, где-то своими шансами воспользовался.

– Постоянно были вопросы к качеству льда по ходу игры. Это мешало?

– Там были проблемы с рекламой, как я понял, из-подо льда куски пластика выпирали. Судьи обратили на это внимание, попытались это исправить, срезать, но дальше лед опять трескался в тех же местах. Слава Войнов первый на это обратил внимание, потому что чуть не упал там.

– Как самочувствие после этой игры? Какие эмоции перед Минском?

– В плане самочувствия все хорошо. Следующий матч обязательно нужно выиграть и показать хорошую игру, думаю, все будет хорошо, главное – правильно подготовиться, тогда покажем свой лучший хоккей.