Нападающий "Ак Барса" Станислав Галиев дисквалифицирован на один матч, информирует пресс-служба КХЛ. Во встрече регулярного чемпионата с московским "Динамо" (2:3 Б) форвард нарушил правила на защитнике бело-голубых Глебе Корягине.

На основании представленных материалов лига приняла решение оставить без изменений наложенное на форварда наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) "Руководства по судейству сезона-2017/18" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.14.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.