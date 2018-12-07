Форвард "Локомотива" извинился перед судьей, которого ударил

Нападающий "Локомотива" Артур Каюмов в интервью "СЭ" прокомментировал ситуацию в матче регулярного чемпионата против "Йокерита"​ (0:3). В третьем периоде матча нападающий ярославцев ударил линейного арбитра Ивана Дедюлю, разнимавшего драку Каюмова с хоккеистом гостей.

– Мне потом объяснили, что не стоило было этого делать, – сказал "СЭ" Каюмов. – Я все прекрасно понимаю, виноват. Но никакого умысла с моей стороны не было. Я просто не увидел судью, да и не в него целился. После матча подошел к нему, спросил, как у него дела. Иван Дедюля сказал, что сейчас поедет в больницу, ему наложат пару швов. Мне хотят дать больше, чем предусмотрено регламентом? Я не могу повлиять на чьи-то решения. Но у меня никогда не было проблем с судьями, да и удалялся я редко. Хотелось бы извиниться перед арбитром, это было случайно. Что касается эпизода с моим нарушением, то там я виноват – не спорю. Был удар в голову и мне справедливо выписали большой и дисциплинарный штраф. (Алексей Шевченко)

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