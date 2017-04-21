ФХР: "Речь об окончании карьеры Дацюка не идет"

Пресс-служба ФХР сообщила, что нападающий СКА Павел Дацюк не будет завершать карьеру из-за травмы колена. Ранее обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер сообщил, что Дацюк рискует в ближайшее время завершить карьеру по состоянию здоровья.

- По словам врачей, речь об окончании карьеры Павла Дацюка не идет, - сообщили "СЭ" в пресс-службе ФХР.

38-летний хоккеист из-за травмы колена в последний раз выходил на лед 12 марта в матче серии плей-офф против московского "Динамо". В минувшем сезоне Дацюк провел 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 34 (12+22) очка. В плей-офф он записал на свой счет 8 (3+5) очков.

Игорь Рабинер: "Дацюк может завершить карьеру" //

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