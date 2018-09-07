Фетисов прокомментировал уход из совета директоров КХЛ

Сегодня был избран новый совет директоров КХЛ. Из 19 членов поменялось двое: места Владислава Третьяка и Вячеслава Фетисова заняли исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов и старший вице-президент "Норильского Никеля" Сергей Батехин.

Причина – законодательные ограничения для депутатов Госдумы (Третьяка и Фетисова) на участие в работе коммерческих организациях.

Вячеслав Фетисов рассказал "СЭ" о своем замене в совдире КХЛ.

– Сергей Батехин будет проводником идей своего начальника. А не моих. Но если нужно будет мнение по ключевым вопросам или совет – я его дам, – сказал Фетисов. (Игорь Еронко)