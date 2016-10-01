Федор Малыхин: "Ак Барсу" надо внимательнее быть с глупыми удалениями"

Форвард "Ак Барса" Федор Малыхин после матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (2:1) подчеркнул, что команда опять едва не поплатилась за удаление в конце игры. По словам хоккеиста, такие моменты нужно искоренять.

– У нас есть такая болезнь, – приводит "Р-Спорт" слова Малыхина. – Мы стараемся уделить этому внимание, напоминаем перед матчами друг другу, но эти удаления проскакивают. Сегодня оно могло сильно повлиять на ход игры. Выстояли в меньшинстве, но нужно внимательно быть с этими глупыми удалениями. Все поймали на себя, просто красавцы. Вратарь Эмиль Гарипов здорово сыграл. Сегодня была очень тяжелая и нервозная игра с первых и до последних минут. Скажу, что проблем с настроем у нас не было, но первый период мы начали неважно. К сопернику два дня подряд готовились, настраивались, проводились командные собрания перед игрой. В первом период мы не то, что провалились, но играли робко. После первого перерыва вышли и добавили в агрессии, движении, удалось перехватить инициативу, выйти вперед.