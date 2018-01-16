Евгений Тимкин: "Авангард" – серьезный соперник"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Евгений Тимкин после победы над "Авангардом" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ высоко оценил игру омичей. По словам форварда, "Магнитка" серьезно настраивалась на этого соперника.

– Очень хорошая и очень тяжелая игра, – начал Тимкин. – "Авангард" очень серьезный соперник, на которого настраивались со всей серьезностью.

– Есть ли разница для "Металлурга" с первой четверки выходить в плей-офф или нет?

– Хотелось бы начинать дома. Будем стараться, чтобы так было.

– На что обращали внимание тренеры перед игрой сегодня?

– "Авангард" очень быстрая команда. Говорили о том, чтобы не пропускали атаки сходу, следили за быстрыми нападающими и защитниками, которые очень хорошо играют. (Анна ЛЕВЧЕНКО)