23:04 7 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Евгений Рымарев: "У Карлссона будет еще не один "сухарь"

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Нападающий "Барыса" Евгений Рымарев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Медвешчака" (2:0) отметил, что отлично в этом поединке сыграл вратарь Хенрик Карлссон. Швед провел на льду полную игру и отразил 24 броска.

- Если честно, то игра довольно тяжело проходила после перерыва, пока вкатывались, - приводит пресс-служба "Барыса" слова Рымарева. - Но хорошо, что 2:0 выиграли. Это хороший толчок перед серией. В первую очередь вратарь, конечно, отлично сыграл. Плюс по тактике в обороне небольшие изменения. Думаю, у него не один "сухарь" еще будет.

Дополнительная информация

http://www.hcbarys.kz/news/item/evgenij-rymarev-dumayu-ne-odin-suhar-eshyo-budet/

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