Эркка Вестерлунд: "Ждем интересный седьмой матч против "Авангарда"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после шестого матча серии плей-офф КХЛ против "Авангарда" (2:3) отметил, что была хорошая игра двух равных соперников. Специалист также добавил, что команд ожидает интересная седьмая встреча.

- Соперника с победой, - сказал Вестерлунд. - Была хорошая игра двух равных соперников. Ждем интересный седьмой матч.

- Почему не играл Ларсен?

- Я не буду комментировать здоровье спортсменов, пока идет плей-офф.

- Насколько ощутимо преимущество своей площадки в таких играх?

- Я думаю, что сейчас это уже не играет большой роли. (Анна ЛЕВЧЕНКО)