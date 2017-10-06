Эркка Вестерлунд: "Салават" не может забить"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (1:3) отметил, что соперник показал хорошую игру. Специалист также добавил, что на игре его команды сказывается отсутствие нападающего Ильи Зубова.

– Самое главное – нет результата, – сказал Вестерлунд. – Соперник показал хорошую игру. Первый период мы играли лучше, а второй стал тяжелым. Были у нас моменты, но не реализовали. Дело в том, что первая пятерка еще что-то забивает. После того как Зубов получил травму, не можем найти центра для Кокарева и Федорова. Мы не можем забить!

– В первом периоде вы много играли в атаке. Есть ли проблемы с "физикой", потому что после этого команда хуже двигалась?

– Во втором периоде мы играли в дальней зоне. Поэтому несколько смен мы переиграли. Получился тяжелый период. Надо было играть короткими схемами. Но я не думаю, что у нас плох "физика".

– Третье поражение подряд. В чем главная причина?

– Нам нужен еще один центральный нападающий. Сказывается отсутствие Зубова.

– Считаете ли Вы, что необходима встряска в виде обмена и драфта отказов?

– Нам нужнее все игроки. Но у нас есть план, что в течение сезона мы могли бы еще приобрести игроков. (Вадим АМИНОВ)