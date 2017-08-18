Эркка Вестерлунд: "Салават" готов к сезону"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения от "Лады" (1:2 Б) на Кубке Республики Башкортостан отметил, что команда готова к сезону. По словам настанвика, подопечным просто не хватает голов.

– В целом игра неплохая, мы создали ряд голевых моментов, но, к сожалению, реализовать их не сумели. Могу сказать, что у нас есть четыре хороших звена, мы готовы к сезону, – цитирует наставника пресс-служба клуба. -Результатом на турнире мы не очень довольны. Единственное, чего нам сейчас не хватает, – это голы, но в целом подготовкой команды я доволен.

Удивило ли, что лучшим бомбардиром команды на предсезонке стал Денис Куляш? Конечно, когда защитник становится лучшим бомбардиром, это сигнал нашим форвардам.