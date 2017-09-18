Эркка Вестерлунд: "Салават" был недостаточно голоден на своей арене"

Главный тренер "Салават Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения от "Северстали" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные не собрались после победной серии. Специалист считает, что в этом матче его команда была фаворитом.

– Мы были не очень голодными, какими должны быть на домашней арене, – сказал Вестерлунд. – Все команды в КХЛ хороши. Перед игрой не знаешь, кто победит. Может быть, последние три победы дома сделали нас слишком счастливыми. Мы должны учиться играть, когда мы фавориты матча.

– "Салават" получил два удаления за нарушение численного состава.

– Наши игроки были недостаточно голодными, но слишком торопливыми на сменах.

– Вы выпустили в одной паре Гончарова и Панина, хотели создать дополнительную агрессивность в игре команды?

– Нет. Просто у нас каждая пара защитников имеет свой баланс и взаимозаменяемость.

– Сегодня Кареев провел неплохой матч, но снова команда проиграла. Может быть стоит дать этому вратарю провести хотя бы два матча подряд?

– Я уже думаю, что практически понимаю русский язык, когда вы начали задавать вопрос (смеется). Я тоже расстроен за Андрея, потому что он играл хорошо.