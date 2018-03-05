Эркка Вестерлунд – о поражении 2:7: "Могу поблагодарить только болельщиков "Салавата"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения от "Авангарда" (2:7) во втором матче серии плей-офф отметил, что его команда не использовала возможности вернуться в игру. Счет в серии равный, 1-1.
– Я могу поблагодарить только наших болельщиков. Только они были сегодня хороши. Мы играли плохо. Я надеюсь, наши хоккеисты поверят в себя так же, как и болельщики. Сегодня мы играли плохо. Плохое начало. Были возможности вернуться в игру, но мы не использовали их.
– Скривенса вывели из списка травмированных...
– Игроки не помогли вратарям. Это в первую очередь. Мы должны лучше играть в защите.
Дополнительная информация
https://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/press-konferentsiya-posle-vtorogo-matcha-s-avangardom/
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drJekil
придется Еронко теперь Салавату советы давать)
20:27