Эркка Вестерлунд – о поражении 2:7: "Могу поблагодарить только болельщиков "Салавата"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения от "Авангарда" (2:7) во втором матче серии плей-офф отметил, что его команда не использовала возможности вернуться в игру. Счет в серии равный, 1-1.

– Я могу поблагодарить только наших болельщиков. Только они были сегодня хороши. Мы играли плохо. Я надеюсь, наши хоккеисты поверят в себя так же, как и болельщики. Сегодня мы играли плохо. Плохое начало. Были возможности вернуться в игру, но мы не использовали их.

– Скривенса вывели из списка травмированных...

– Игроки не помогли вратарям. Это в первую очередь. Мы должны лучше играть в защите.