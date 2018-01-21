Элиэзер Щербатов: "Когда во Франции подписывал контракт, реакция была: "Какой еврей, нафиг он нам нужен?"

Израильский нападающий "Слована" Элизер Щербатов вспомнил о времени, когда он выступал во Франции. По его словам, в КХЛ ему удалось легче адаптироваться, чем в Казахстане, Франции и Израиле.

- В начале сезона было очень сложно адаптироваться после игры в Казахстане, Франции, Израиле, - цитирует "Спорт Бизнес Online" Щербатова. - Сейчас уже намного лучше. Конечно, очень счастлив играть в КХЛ. В игре с „Ак Барсом“ сыграл против одного из кумиров детства – Андрея Маркова. Невозможно представить даже, что может быть лучше для меня, чем игра в такой лиге. Очень надеюсь подписать контракт в КХЛ на следующий сезон, посмотрим, что будет с моим спортивным гражданством: если я не буду легионером, то будет легче остаться в КХЛ. Не получится – что ж, буду пробиваться так же, как и раньше. Сейчас я легионер, хотя у меня есть русский паспорт, как и канадский, и израильский.

Конечно, уровень хоккея в Израиле непрофессиональный и даже не полупрофессиональный. Горжусь тем, что я первый израильтянин, который выступает в КХЛ, моей мечтой было войти в историю, показать другим ребятам из Израиля, что все возможно. Они по два часа едут на машине до ближайшего дворца, чтобы потренироваться.

Когда я во Франции подписывал контракт, реакция там была: "Какой еврей, нафиг он нам нужен?" В Казахстане говорили: "Что, он в песках будет играть?" Конечно, каждый год я должен был доказывать, потому что как израильтянин в российском хоккее я никому не нужен. Сам я не мог этого добиться – с помощью моей мамы, которая ставит мне катание, тренеров, братьев, папы все получается. Это труд всех, кто находится вокруг меня.