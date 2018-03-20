Егор Рыков: "Второй и третий матчи с "Локомотивом" были схожи"

Защитник питерского СКА Егор Рыков, в интервью клубно пресс-службе после матча с "Локомотивом" (2:0) отметил хорошую атмосферу на арене в Ярославле, а также добавил, что второй и третий матч были схожи по характеру. СКА ведет в серии 2:1.
– Насколько здесь давят трибуны?
– Да, "Локомотив" здесь хорошо поддерживают. Но и наши болельщики приехали, за что им большое спасибо. Их слышно. Хорошая атмосфера была.
– Чем отличается этот матч от предыдущих?
– Я первые игры смотрел со стороны, поэтому тяжело сказать. Мне кажется, вторая и третья игры были схожи. Много борьбы было.
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https://www.ska.ru/news/view/ieghor-rykov-vtoroi-i-trietii-matchi-byli-skhozhi/
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