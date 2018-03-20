Егор Рыков: "Второй и третий матчи с "Локомотивом" были схожи"

Защитник питерского СКА Егор Рыков, в интервью клубно пресс-службе после матча с "Локомотивом" (2:0) отметил хорошую атмосферу на арене в Ярославле, а также добавил, что второй и третий матч были схожи по характеру. СКА ведет в серии 2:1.

– Насколько здесь давят трибуны?

– Да, "Локомотив" здесь хорошо поддерживают. Но и наши болельщики приехали, за что им большое спасибо. Их слышно. Хорошая атмосфера была.

– Чем отличается этот матч от предыдущих?

– Я первые игры смотрел со стороны, поэтому тяжело сказать. Мне кажется, вторая и третья игры были схожи. Много борьбы было.