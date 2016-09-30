Эдуард Занковец: "Ничья с "Торпедо" была закономерной"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец похвалил подопечных за самоотдачу после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Торпедо" (2:3 ОТ). При этом он признал, что у соперника было определенное преимущество.

– Боевая игра, хорошая самоотдача, – цитирует пресс-служба нижегородцев Занковца. – Было много моментов, и у соперника их было, возможно, больше, чем у нас. Все ребята старались. Если ошибались, "подчищал" вратарь. Ничейный результат в основное время был близок к закономерному.