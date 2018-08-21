Дзиеркалс и Гимаев пополнили рижское "Динамо"

Форвард Мартиньш Дзиеркалс и защитник Сергей Гимаев подписали контракты с рижским "Динамо", информирует пресс-служба клуба. Детали соглашений не уточняются.

21-летний хоккеист системы "Торонто" не пробился в фарм-клуб канадцев и провел почти весь сезон в лиге ECHL. Там он набрал 36 (15+21) очков в 51 матче за "Орландо", в составе "Торонто Марлис" в АХЛ он провел всего четыре встречи, в которых результативными действиями не отметился.

Дзиеркалс выступает в Северной Америке последние три года. "Торонто" выбрал его на драфте НХЛ-2015 под общим 68-м номером.

34-летний Гимаев последние два сезона провел в "Витязе". Хоккеист также выступал за ЦСКА, "Салават Юлаев", "Сибирь" и "Барыс". В минувшем сезоне он провел 25 матчей регулярного чемпионата КХЛ и отдал 1 передачу. Всего в КХЛ защитник провел 508 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 42 передачи.