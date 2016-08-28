Джастин Шагг: "Динамо" не должно было проиграть "Спартаку"

Нападающий рижского "Динамо" Джастин Шагг заявил, что разочарован итогом встречи регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (3:4). Рижане дважды вели по ходу встречи, но красно-белые смогли вырвать победу.

– Игру со "Спартаком" начали очень хорошо, – приводит официальный сайт рижского "Динамо" слова Шагга. – Все шло по плану, как мы готовились. Такого не должно было быть. Нельзя назвать одну причину, почему во втором периоде игра сложилась по такому сценарию, все взаимосвязано. Необходимо проанализировать, что и как, чтобы этого больше не допустить.

Мы должны бороться каждый за каждого. Атмосфера в команде отличная, и потенциал у нас очень большой. Теперь надо его реализовывать. Главное, работать вместе. В первом выезде мы очков не набрали. Это, конечно, плохо, но, на мой взгляд, мы увидели наши сильные стороны. Сейчас самое время готовиться к следующей игре.