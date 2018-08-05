Дубль Секстона помог "Автомобилисту" обыграть "Спартак"

"Автомобилист" в рамках предсезонного Кубка губернатора Нижегородской области обыграл "Спартак" со счетом 3:2. Дубль в составе победителей оформил Дэн Секстон.

Товарищеские матчи

Кубок губернатора Нижегородской области

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Спартак" (Москва) – 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы: Василевский – 1 (бол.), 10:57 – 1:0. Трунев – 1 (бол.), 23:54 – 1:1. Секстон – 2 (Да Коста), 25:56 – 2:1. Хохлачев – 1 (Филатов), 26:33 – 2:2. Секстон – 3 (Доус, Да Коста), 35:41 – 3:2.

Вратари: Коварж – Беспалов (58:10).

Судьи: Наумов, Ромасько.

5 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".