Дубль Падакина помог "Сочи" обыграть "Нефтехимик"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" одержал победу над "Нефтехимиком" - 5:3. Дублем в этой встрече отметился нападающий южан Павел Падакин. Эта победа стала для подопечных Сергея Зубова второй подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 5:3 (1:3, 1:0, 3:0)

Голы: Авцин - 1 (Порядин, Брынцев), 10:51 - 0:1. Хайруллин - 1, 11:19 - 0:2. Рау - 2 (Секстон, Нестрашил), 11:42 - 0:3. Захарчук - 1 (Иванов, Томилин), 18:30 - 1:3. Хохлов - 1 (мен., Уэллман, Коллинс), 27:33 - 2:3. Падакин - 2 (Гарбутт), 41:22 - 3:3. Падакин - 3 (Щегольков, Щитов), 45:53 - 4:3. Лапенков - 2 (бол., Уэллман, Цветков), 57:20 - 5:3.

Вратари: Шикин - Ежов.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 30 (9+13+8) - 34 (16+8+10).

Судьи: Гамалей, Раводин.

5 сентября. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".