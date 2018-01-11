Дубль Кручинина помог "Трактору" обыграть "Слован"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Слован" проиграл "Трактору" – 0:3.

В составе челябинцев заброшенными шайбами отметились Ник Бэйлен и Алексей Кручинин, оформивший дубль. Также по два (0+2) очка в этой встрече набрали Максим Якуценя и Игорь Полыгалов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – "Трактор" (Челябинск) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Кручинин – 8 (Якуценя, Полыгалов), 18:18 – 0:1. Кручинин – 9 (Якуценя, Полыгалов), 31:18 – 0:2. Бэйлен – 8 (бол., Виделль), 44:34 – 0:3.

Вратари: Штепанек – Францоуз.

Штраф: 20 – 6.

Броски: 31 (7+14+10) – 40 (15+12+13).

Судьи: Ансонс, Бирин.

11 января. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena). 7909 зрителей.

Турнирная таблица – здесь