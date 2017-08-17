Дубль Кагарлицкого принес "Северстали" победу над "Сочи"

В матче турнира имени Пучкова "Северсталь" одержал победу над "Сочи" - 3:1. В этой встрече Дмитрий Кагарлицкий оформил дубль. Нападающий Александр Бумагин набрал два очка, забросив шайбу, а также сделав голевую передачу.

Турнир имени Пучкова Н.Г.

"Северсталь" (Череповец) - "Сочи" (Сочи) - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Бумагин - 1 (Угаров, Кодола), 14:05 - 1:0. Кагарлицкий - 1 (бол., Чернов), 18:08 - 2:0. Мальцев - 1 (Хохлов), 34:56 - 2:1. Кагарлицкий - 2 (п.в., Бумагин), 59:38 - 3:1.

Вратари: Гудачек - Барулин (58:03 - 59:38).

Судьи: Гордиенко, Нестеров.

17 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.