Дубль Григоренко помог ЦСКА разгромить "Витязь"

ЦСКА победил "Витязь" со счетом 7:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дубль в составе армейцев оформил Михаил Григоренко, еще по одной шайбе забросили Сергей Андронов, Игорь Ожиганов, Кирилл Петров, Грег Скотт и Иван Телегин.

Отметим, что для ЦСКА эта победа стала пятой подряд. "Витязь" потерпел второе поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – ЦСКА (Москва) – 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)

Голы: Андронов – 3 (Пашнин, Жарков), 2:00 – 0:1. Григоренко – 8 (Кузьменко), 8:22 – 0:2. Григоренко – 9 (бол., Нестеров, Шумаков), 16:27 – 0:3. Ожиганов – 1 (бол., Любимов, Окулов), 29:15 – 0:4. Петров – 9 (Ничушкин, Науменков), 34:22 – 0:5. Скотт – 5 (Петров, Пашнин), 42:33 – 0:6. Телегин – 5 (Пашнин, Сергеев), 55:17 – 0:7.

Вратари: Сапрыкин (Тодыков, 42:33) – Сорокин.

Штраф: 14 – 10.

Броски: 21 (5+6+10) – 40 (12+15+13).

Судьи: Бондарь, Оскирко.

5 января. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".