Дуайер возглавил минское "Динамо"

Канадский специалист Горди Дуайер в своем официальном Твиттере объявил о заключении контракта с минским "Динамо" и своем возвращении в КХЛ. Ранее белорусский клуб сообщал, что с 39-летним тренером достигнута предварительная договоренность о подписании соглашения.
Напомним, что Дуайер на протяжении двух минувших сезонов возглавлял "Медвешчак", который в итоге покинул КХЛ. Последнее время он работал в швейцарском клубе "Амбри-Пиотта", а также был ассистентом главного тренера юношеской сборной Канады.
Excited to officially join historic Dinamo Minsk as head coach and return to the KHL! @hc_dinamominsk @khl_eng @khl pic.twitter.com/kc7cksHyMT– Gordie Dwyer (@GDwyer32) 4 июля 2017 г.
We are excited too! :) Waiting for you in Minsk!– ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 4 июля 2017 г.