Дуайер возглавил минское "Динамо"

Канадский специалист Горди Дуайер в своем официальном Твиттере объявил о заключении контракта с минским "Динамо" и своем возвращении в КХЛ. Ранее белорусский клуб сообщал, что с 39-летним тренером достигнута предварительная договоренность о подписании соглашения.

Напомним, что Дуайер на протяжении двух минувших сезонов возглавлял "Медвешчак", который в итоге покинул КХЛ. Последнее время он работал в швейцарском клубе "Амбри-Пиотта", а также был ассистентом главного тренера юношеской сборной Канады.